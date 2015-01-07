Балута стверджує, що сприяв лікуванню Кернеса за кордоном

Голова Харківської облдержадміністрації Ігор Балута стверджує, що одним із перших сприяв лікуванню міського голови Харкова Геннадія Кернеса після замаху, що стався у квітні 2014 року. Так Балута прокоментував заяви Кернеса, який далі звинувачує голову облдержадміністрації в причетності до нападу.

«Першим я набрав пана Турчинова і сказав, що ситуація така, що нам треба відправляти Кернеса за кордон, бо тут йому вже не допоможуть і буде просто лихо. Це був перший мій дзвінок о 19:03», – розповів Радіо Свобода Ігор Балута.

За його словами, він і міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков сприяли швидкому оформленню документів для перельоту Геннадія Кернеса до Ізраілю з огляду на те, що міський голова через відкриту кримінальну справу був невиїзним.

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Також Ігор Балута наголосив, що зараз у нього з міським головою Харкова суто ділові відносини при вирішенні важливих справ.

«У нас контакт є, і спілкуємося з Геннадієм Адольфовичем ми доволі стабільно і не один раз на місяць – це можна побачити за роздруківкою мого телефона і його так само. Але питання наші такі – суто державні справи. А що ще може бути? Він же мені не товариш», – відзначив Ігор Балута.

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Міський голова Харкова Геннадій Кернес постійно звинувачує міністра Арсена Авакова та голову облдержадміністрації Ігоря Балуту в причетності до замаху. Кернес наголошує, що, на відміну від ситуації з колишнім керівником області Михайлом Добкіним, з Балутою у нього відсутній контакт, немає жодних ділових відносин.

28 квітня 2014 року в Харкові стався замах на Геннадія Кернеса: у нього вистрелили, коли міський голова здійснював пробіжку. Наступного дня Кернеса перевезли до Ізраїлю. За фактом замаху на вбивство Геннадія Кернеса відкрили кримінальне провадження.