В апараті Харківської ОДА немає кого люструвати - голова

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам голова Харківської облдержадміністрації Ігор Балута.

За його словами, заступник голови ХОДА Василь Хома, який працював із попереднім головою облдержадміністрації та напряму підпадав під дію закону про люстрацію, до офіційної публікації документа подав у відставку.

«"Прямий" тільки Хома, на жаль. Він до виходу закону подав свою заяву, я її до опублікування закону підписав, і сьогодні-завтра документи приходять до Адміністрації президента на затвердження. Це було його бажання звільнитися за згодою сторін, так він буде звільнений не по люстрації. По люстрації у нас нікого немає», - сказав Балута.

Голова ХОДА наголосив, що на сьогодні в нього залишається тільки один заступник.

Читайте такожКабмін оприлюднив прізвища та посади звільнених по люстрації чиновниківБалута додав, що наступного тижня будуть представлені два нові заступники голови Харківської ОДА.

Як повідомляв УНІАН, 15 жовтня набув чинності Закон «Про очищення влади» (люстрацію).

Закон визначає очищення влади (люстрацію) - як встановлену ним (законом) або рішенням суду заборону окремим фізичним особам обіймати певні посади (перебувати на службі) (крім виборних посад) в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

Закон, зокрема, застосовується до осіб, які обіймали сукупно не менше одного року найвищу керівну посаду (посади) у період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року, і щодо тих державних посадовців, які обіймали посаду (посади) у період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року та не були звільнені в цей період з відповідної посади (посад) за власним бажанням.

Ці люди не зможуть працювати в органах державної влади протягом найближчих 10 років.