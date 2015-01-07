Британія та Німеччина "з нетерпінням" чекають на подальші перемовини Києва і Москви

З такою заявою виступив прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон на спільній прес-конференції з канцлером ФРН Ангелою Меркель, передає ТАСС.

"Ми (Великобританія і ФРН) обговоримо, як будемо підтримувати тиск (на РФ), одночасно визнаючи, що (можливе) рішення є, йдеть про шлях для руху вперед", - вказав глава британського уряду.

За словами Кемерона, для російського керівництва "все ще є час змінити курс".

"Ми з нетерпінням очікуємо подальших дискусій між ним і президентом України Петром Порошенко наступного тижня", - зазначив він.

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Також Кемерон зазначив, що тим часом Британія та ФРН продовжать підтримувати Україну.

"Ми погодилися, що ЄС, МВФ та інші партнери повинні надати фінансову допомогу, щоб відреагувати на невідкладні фінансові потреби України, і вона повинна супроводжуватися реформами в Києві", - зазначив Кемерон.

"Ми поки не дуже задоволені тим, як реалізуються мінські домовленості (по ситуації на Україні). Ми обговоримо те, як поліпшити їх імплементацію", - сказала в свою чергу Ангела Меркель, виступаючи разом з Кемероном в його офіційній резиденції.