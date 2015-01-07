Яценюк і президент ФРН обговорили спільні кроки для подолання агресії РФ
Єдиним шляхом із деескалації ситуації на сході України є виконання Мінських домовленостей, які нині порушує Росія.
Про це заявив прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк у ході зустрічі в Берліні з федеральним президентом Німеччини Йоахімом Гауком, повідомляє прес-служба Камбіну.
"Сторони обговорили спільні кроки для подолання наслідків російської агресії на Сході України… Головними кроками має стати відновлення контролю за кордоном, виведення російських військ і припинення постачання зброї керованим Росією терористам", - йдеться у повідомленні урядової прес-служби.
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Окрім того Яценюк обговорив із федеральним президентом ФРН прийнятий в Україні пакет реформ та подальші плани уряду щодо стабілізації фінансової та економічної ситуації, кроки з боротьби із корупцією.
При цьому прем'єр наголосив на рішучій політичній волі президента, уряду та парламентської коаліції до подальших змін, які наближатимуть Україну до ЄС.