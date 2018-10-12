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Волкер розповів про контакти із "сірим кардиналом Кремля" Сурковим

11:03, 12 жовтня 2018
Політика
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Курт Волкер / REUTERS

Спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що продовжує підтримувати листування з помічником президента Росії Владиславом Сурковим щодо врегулювання на Донбасі.

В інтерв’ю телеканалу «Настоящее время» (спільний проект Радіо Свобода і Голосу Америки) він наголосив, що все ще сподівається прийти до спільного рішення з Москвою у питанні дислокації на підконтрольних бойовикам територіях миротворців ООН.

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«В останні кілька тижнів ми з ним листувалися з питання розміщення миротворців на Донбасі. На мою точку зору, це дуже життєздатна ідея і найбільш практичний спосіб полегшити реалізацію Мінських угод», – зауважив Волкер.

Волкер пояснив, що в нинішній ситуації «Росія скаржиться», що Україна не дає особливий статус територіям, які контролюють підтримувані Москвою бойовики (угруповання «ДНР» і «ЛНР»), не проводить амністію тих, хто брав участь в бойових діях, і не організує місцеві вибори на територіях.

«Але Україна не може цього зробити, поки Росія займає територію, і поки (там) немає ніякої безпеки і свободи пересування, – пояснив Волкер ідею розміщення миротворців на Донбасі. – Миротворчі сили зможуть прийти, створити безпеку в регіоні, забезпечити свободу пересування і мир. Люди зможуть повернутися до свого життя. І тоді це дозволить виконати Мінські угоди».

«Ми цю ідею запропонували, Україна її підтримує, також її підтримують Франція і Німеччина. ЄС, НАТО, Канада, Велика Британія – всі готові підтримати місію ООН зі стабілізації ситуації на Донбасі. Тільки Росія блокує розміщення миротворців», – наголосив він.

10 жовтня помічник російського президента Путіна Владислав Сурков зустрічався в Москві з лідером бойовиків угруповання «ДНР» Денисом Пушиліним. Вони обговорювали питання підготовки до майбутніх «виборів» очільників «ДНР», які були призначені після вбивства ватажка угруповання Олександра Захарченка.

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Теги: #Курт Волкер#Владислав Сурков