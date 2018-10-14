Лідер «Батьківщини» помолилася за мир і здоров’я українських захисників, а також за утвердження єдиної помісної Української православної церкви.

На свято Покрови Пресвятої Богородиці Юлія Тимошенко відвідала Свято-Стрітенський храм у прифронтовій Костянтинівці.

Лідер «Батьківщини» помолилася за мир і здоров’я українських захисників, а також за утвердження єдиної помісної Української православної церкви.

«Це велике свято для України, день, коли ми шануємо захисників і захисниць нашої країни. Досить довго було прийнято вважати, що в Україні боєздатної армії, по суті, немає. Жили минулою славою, знаходили подвиги в архівах, дивилися на вкриті пилом старовинні хоругви та булави…А коли прийшла біда в країну, коли ворог ступив на нашу святу землю — піднялись наші хлопці й дівчата. З’явилася нова українська армія — народжена не указами і постановами, а серцями і душами українців…», – написала вона на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, поява цих справді великих людей, наших героїв, народження нашої армії — «це справжнє рукотворне диво, не менш приголомшливе, ніж омофор Богородиці над Константинополем».

«Це наша Покрова України! Схиляємо голови з вдячністю перед усіма тими, хто віддав своє життя за Україну. Пам’ятаємо, не забудемо…», – зазначила лідер партії.

«Мир обов’язково повернеться в Україну, а держава дбатиме про воїнів, їхні родини та всіх українців. Донбас буде українським, а кордони України – відновлено. Україна переможе!» – упевнена Юлія Тимошенко.