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Клімкін про наругу над могилою Бандери: український дух досі не дає Росії спокою

15:58, 16 жовтня 2018
Політика
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Клімкін прокоментував акт вандалізму на могилі Бандери / фото: УНІАН

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін прокоментував провокацію на могилі очільника ОУН Степана Бандери в Мюнхені, яку здійснив проросійський пропагандист Грем Філіпс.

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«Російська імперія воювала з Україною і, відповідно, з УПА, потім убила С. Бандеру, а тепер сплюндровує його могилу руками пригодованих провокаторів-пропагандистів. [український] дух боротьби досі не дає їм спокою, бо надихає нас іти вперед! А правову оцінку дасть неупереджена [німецька] прокуратура», – написав він у Twitter.

Нагадаємо, 15 жовтня проросійський провокатор і пропагандист, британець Грем Філіпс здійснив наругу над могилою Бандери на цвинтарі Вальдфрідгоф у Мюнхені.

Відео з місця події Філіпс виклав на своєму каналі в YouTube. До могильного хреста пропагандист прикріпив банер, на якому Бандеру названо «українським нацистом».

Мюнхенська поліція відкрила за фактом здійснення акту вандалізму провадження та провела слідчі дії.

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Теги: #Клімкін#Мюнхен#Степан Бандера