Прокремлівський пропагандист Філіпс поглумився над могилою Бандери у Мюнхені (відео)

До могильного хреста пропагандист прикріпив банер.

Проросійський провокатор і пропагандист, британець Грем Філіпс поглумився над могилою лідера ОУН Степана Бандери на цвинтарі Вальдфрідгоф у Мюнхені.

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Відео з місця події Філіпс виклав на своєму каналі в YouTube. До могильного хреста пропагандист прикріпив банер.

Нагадаємо, 15 жовтня - річниця загибелі Бандери, який був убитий агентом КДБ у Мюнхені. З початку військової агресії РФ на Донбасі Філіпс неодноразово бував на окупованих територіях Донецької і Луганської областей. Там разом з проросійськими бойовиками він знімав пропагандистські відео для російських пропагандистських ЗМІ.

У липні 2014 року Служба безпеки України затримала Філіпса і повідомила про рішення про його видворення за межі України із забороною в'їзду на 3 роки. Після цього він повернувся до РФ, а звідти - на Донбас і продовжив роботу.

Як повідомляв УНІАН, Філіпс і пропагандист Кремля на Донбасі знайшов в окупованому Луганську наречену і навіть встиг зробити їй пропозицію.