Російські тюремники заперечують переведення Сенцова до реанімації

В УФСВП заявили, що Сенцов знаходиться у медчастині виправної колонії і реанімації не потребує.

Ямало-Ненецьке управління Федеральної служби виконання покарань (УФСВП) Росії спростувало інформацію про те, що незаконно засуджений в РФ українець Олег Сенцов знаходиться в реанімації лікарні Лабитнангі.

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Про це повідомляє «Интерфакс», посилаючись на повідомлення прес-бюро УФСВП Ямало-Ненецькому автономному округу.

В УФСВП заявили, що наразі стан здоров'я Сенцова оцінюється як задовільний. Він знаходиться у медичній частині виправної колонії під наглядом медпрацівників і "госпіталізації в реанімаційне відділення не потребує".

"Рекомендованого лікарями-фахівцями лікування та харчування дотримується в повному обсязі", - йдеться у повідомленні.

Раніше сестра Олега Сенцова Наталія Каплан повідомила, що Олег Сенцов, який нещодавно припинив голодування, потрапив до реанімації.

«Він зараз перебуває в реанімації у лікарні Лабитнангі. Його виводять з голодування. Ситуація дуже критична, ніхто не знає, чим це завершиться. Вже є незворотні наслідки», – зазначила вона.

Нагадаємо, 25 серпня 2015 року російський суд незаконно засудив українського режисера Олега Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму. Йому інкримінували підготовку до вчинення терористичних актів в окупованих містах: Сімферополі, Севастополі та Ялті.

14 травня 2018 року Сенцов оголосив безстрокове голодування. Єдиною умовою її припинення було звільнення всіх українських політв'язнів, які перебувають на території РФ.

5 жовтня російські тюремники заявили, що український режисер припинив голодування. Пізніше цю інформацію підтвердив і адвокат Сенцова Дмитро Дінзе. За його словами, у політв'язня не було виходу, адже в російській лікарні йому погрожували почати примусове годування і "зробити з нього овоч". Сенцов голодував 145 днів.