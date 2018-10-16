Сестра Сенцова повідомила про його госпіталізацію до реанімації, російські тюремники це заперечують

145 днів голодування завдали непоправної шкоди здоров'ю українця.

Незаконно засуджений в Росії український режисер Олег Сенцов, який нещодавно припинив голодування, потрапив до реанімації.

Про його стан «24 каналу» розповіла сестра Олега Сенцова Наталія Каплан.

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«Він зараз перебуває в реанімації в лікарні Лабитнангі. Його виводять з голодування. Ситуація дуже критична, ніхто не знає, чим це закінчиться. Вже є незворотні наслідки», – зазначила вона.

За її словами, 145 днів голодування нанесли непоправну шкоду здоров'ю Олега. Він вже має невідворотні зміни у роботі мозку.

Також сестра режисера вказала, що він припинив голодувати, аби уникнути примусового годування.

Тим часом, Ямало-Ненецьке управління Федеральної служби виконання покарань (УФСВП) Росії спростувало інформацію про те, що незаконно засуджений в РФ українець Олег Сенцов знаходиться в реанімації лікарні Лабитнангі.

В УФСВП заявили, що Сенцов знаходиться у медчастині виправної колонії і реанімації не потребує.

Нагадаємо, 25 серпня 2015 року російський суд незаконно засудив українського режисера Олега Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму. Йому інкримінували підготовку до вчинення терористичних актів в окупованих містах: Сімферополі, Севастополі та Ялті.

14 травня 2018 року Сенцов оголосив безстрокове голодування. Єдиною умовою його припинення було звільнення всіх українських політв'язнів, які перебувають на території РФ.

5 жовтня російські тюремники заявили, що український режисер Олег Сенцов припинив голодування. Пізніше цю інформацію підтвердив і адвокат Сенцова Дмитро Дінзе. За його словами, політв'язень не мав виходу, адже в російській лікарні йому погрожували почати примусове годування та "зробити з нього овоч". Сенцов голодував 145 днів.