Меркель висловила співчуття у зв'язку з терактом в Керчі

У Німеччині приголомшені повідомленнями про напад на студентів в окупованому Криму.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель висловила співчуття у зв'язку з трагедією в політехнічному коледжі окупованої Керчі.

Про це на своїй сторінці в Twitter написав офіційний представник кабміну ФРН Штеффен Зайберт.

Він зазначив, що в Німеччині приголомшені повідомленнями про напад на студентів в Криму.

«Канцлер Меркель тужить за молодими людьми, яких позбавили життя. Ми співчуваємо сім'ям загиблих і всім постраждалим», - написав Зайберт.

Erschütternde Berichte vom Anschlag auf eine auf der Schule #Krim: Kanzlerin #Merkel trauert um die vielen ausgelöschten jungen Leben. Unsere Anteilnahme gilt den Familien der Opfer und allen Verletzten. — Steffen Seibert (@RegSprecher) October 17, 2018

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 жовтня, в політехнічному коледжі в окупованій Росією Керчі стався підрив бомби, начиненої металевими предметами.

Згідно з версією Слідчого комітету РФ, студент 4-го курсу коледжу відкрив стрілянину в навчальному закладі, після чого наклав на себе руки.

За даними Національного антитерористичного комітету РФ, загинули 17 людей. Глава підконтрольної Кремлю адміністрації Криму Сергій Аксьонов повідомляв про загибель 18 людей, ще 47, за його словами, постраждали. Кримінальну справу, порушену за статтею «теракт», перекваліфікували на статтю «умисне вбивство».