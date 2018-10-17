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Меркель висловила співчуття у зв'язку з терактом в Керчі

21:21, 17 жовтня 2018
Політика
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Ангела Меркель / REUTERS

Про це на своїй сторінці в Twitter написав офіційний представник кабміну ФРН Штеффен Зайберт.

Він зазначив, що в Німеччині приголомшені повідомленнями про напад на студентів в Криму.

«Канцлер Меркель тужить за молодими людьми, яких позбавили життя. Ми співчуваємо сім'ям загиблих і всім постраждалим», - написав Зайберт.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 жовтня, в політехнічному коледжі в окупованій Росією Керчі стався підрив бомби, начиненої металевими предметами.

Згідно з версією Слідчого комітету РФ, студент 4-го курсу коледжу відкрив стрілянину в навчальному закладі, після чого наклав на себе руки.

За даними Національного антитерористичного комітету РФ, загинули 17 людей. Глава підконтрольної Кремлю адміністрації Криму Сергій Аксьонов повідомляв про загибель 18 людей, ще 47, за його словами, постраждали. Кримінальну справу, порушену за статтею «теракт», перекваліфікували на статтю «умисне вбивство».

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Теги: #теракт#Меркель#Керч