Чорновіл пояснив, чому Путін не став новим російським імператором: вся справа у Кабаєвій

Президент РФ хотів стати імператором Усія Великої, Білої та Малої Русі, і коронувати його мали в Києві.

Російський президент Володимир Путін завжди марив ідеєю того, що "Москва – це третій Рим, а в Кремлі свого часу розглядався варіант вступу президента РФ в шлюб з кимось із роду Романових або Рюриковичів.

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Про це в коментарі "Главреду" розповів політичний аналітик Тарас Чорновіл.

"Перші два Рима впали. Третій Рим – Москва, а четвертому не бувати". І Константинополь у цій схемі був той "другий Рим", який "пав", і Москва хотіла де-факто це закріпити. Росія живе в такій символіці. Вона цим марить, їй це сниться. Путін про це мріє", - зазначив експерт.

За словами Чорновіла, для втілення цієї концепції свого часу (ще до війни в Україні) в Кремлі розглядали варіант вступу Путіна в шлюб з кимось із роду Романових або Рюриковичів.

"Свого часу Путіну дозволили погратися з Аліною Кабаєвою, але тим часом для нього шукали (і він на це дав добро) когось з роду Романових або Рюриковичів якусь дівчинку, щоб він міг одружитися на ній і перейняти царські самодержавні традиції з тим, щоб згодом його висвітили в імператори Всієї Великої, Білої та Малої Русі. У тому числі обговорювалось, що їм потрібно якимось чином забрати Київ, тому що коронувати Путіна можна лише в Києві, ніде більше. Анекдотична історія, але тоді в московському істеблішменті на повному серйозі усе це обговорювалося", - розповів політолог.

За його словами, надалі від цієї ідеї у Москві відмовилися.

"Потім начебто виявилося, що дівчинка виявилася дуже потворною, а Путін звик до Кабаєвої, тому тему тимчасово закрили", - резюмував Чорновіл.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін 7 травня в Кремлі вже в четвертий раз склав присягу глави держави. Якщо він зуміє досидіти до кінця свого президентського терміну, то з результатом в 25 років стане одним з найбільш "довгограючих" російських лідерів.

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