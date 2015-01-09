Конкурсна комісія має визначитися чи може іноземець стати кандидатом на посаду директора НАБ – Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив під час першого засідання Конкурсної комісії з обрання кандидатів на посаду директора Національного антикорупційного бюро України.

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“Ми маємо не втрачати час і швидко підготувати позиції, які зможуть зробити процедуру відбору, процедуру конкурсу більш досконалою, дати відповіді: чи бачить Національна конкурсна комісія серед можливих кандидатів на посаду директора Бюро іноземців чи ні, які кваліфікаційні вимоги ми до них висуваємо, які зміни нам треба внести до закону. Попереду у нас дуже велика робота”, - заявив глава держави.