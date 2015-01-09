Конкурсна комісія має визначитися чи може іноземець стати кандидатом на посаду директора НАБ – Порошенко
23:11, 09 січня 2015Політика
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Президент України Петро Порошенко наголошує, що Конкурсна комісія має визначитися, чи бачить вона серед можливих кандидатів на посаду директора Національного антикорупційного бюро (НАБ) іноземця.
Конкурсна комісія має визначитися чи може іноземець стати кандидатом на посаду директора НАБ / @poroshenko
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив під час першого засідання Конкурсної комісії з обрання кандидатів на посаду директора Національного антикорупційного бюро України.
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“Ми маємо не втрачати час і швидко підготувати позиції, які зможуть зробити процедуру відбору, процедуру конкурсу більш досконалою, дати відповіді: чи бачить Національна конкурсна комісія серед можливих кандидатів на посаду директора Бюро іноземців чи ні, які кваліфікаційні вимоги ми до них висуваємо, які зміни нам треба внести до закону. Попереду у нас дуже велика робота”, - заявив глава держави.
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