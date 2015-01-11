Німецький канал опублікував повну версію спотвореного російськими політиками і ЗМІ інтерв'ю Яценюка

Її тривалість становить більше 14 хвилин, у той час як скорочена версія, що вийшла в ефір 7 січня, тривала трохи більше 6 хвилин і викликала хвилю критики з боку російської сторони, повідомляє російська служба DW.

В опублікованому тепер записі чути слова українського прем'єр-міністра, які у випущеному в ефір варіанті були заглушені німецьким перекладом: "Російська військова агресія проти України - це посягання на світовий порядок, і це посягання на європейську безпеку. Ми добре з вами пам'ятаємо радянську invasion як в Україну, так і в тому числі - в Німеччину. Цього треба уникнути. І нікому не дозволено переписувати результати Другої світової війни, що намагається зробити президент Росії пан Путін".

При цьому в німецькому перекладі замість англійського слова "invasion" було використано "Anmarsch", яке можна перевести як "введення (військ)", "просування" або "наближення".

Читайте такожМосква роздмухує історію навколо "екстремістської" заяви Яценюка про вторгнення СРСР у НімеччинуРаніше прес-служба прем'єра України спростувала інтерпретацію цього пасажу деякими російськими політиками. "Арсеній Яценюк мав на увазі поділ Німеччини Радянським Союзом після Другої світової війни", - сказала його прес-секретар Ольга Лаппо.

У Росії вирішили, що український прем'єр говорить в інтерв'ю про "вторгнення СРСР в Німеччину і Україну". Зокрема, з критикою на адресу Яценюка виступили голова комітету Держдуми з міжнародних справ Олексій Пушков і голова комітету у міжнародних справах Ради Федерації Костянтин Косачов. МЗС РФ направило в ФРН ноту з проханням висловити офіційну позицію Берліна з приводу слів українського прем'єра.

Довідка. Англійське "invasion" має ширше значення, ніж приписане йому в Росії "військове вторгнення", і може бути перекладене як "порушення" або "втручання".