Прокуратура Києва вже відіграла свою роль у справі Черновецького

Прокуратура Києва готова співпрацювати з Тимчасовою слідчою комісією Верховної Ради з розслідування зловживань столичної влади.

Про це в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня» № 10 (689) 15-21 березня 2008 р. повідомив прокурор Києва Євген БЛАЖІВСЬКИЙ.

«Без сумніву, всі документи, які тільки побажає і зажадає парламентська комісія, прокуратура надасть негайно», - заявив він.

Коментуючи можливу участь прокуратури в усуненні з посади столичного мера, Є.БЛАЖІВСЬКИЙ зазначив, що на цьому «позитивна роль прокуратури закінчиться».

«Подібне можливе тільки у випадку, якщо стосовно особи, яка посідає ту чи іншу посаду, порушено кримінальну справу. Стосовно ЧЕРНОВЕЦЬКОГО таких справ немає», - заявив прокурор Києва.

Як повідомляв УНІАН, 7 березня Верховна Рада прийняла постанову «Про створення Тимчасової слідчої комісії ВР України з питань розслідування обставин порушення Конституції України і законів України, ухвалення протиправних рішень посадовцями Київської міської ради і її виконавчого органу».