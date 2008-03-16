У Бердянську відбуваються вибори мера

Сьогодні в місті Бердянськ (Запорізька обл.) проходять вибори на посаду мера міста.

Як повідомили УНІАН у тервиборчкомі, у виборах бере участь 23 кандидати.

"З 30 осіб, які були зареєстровані як кандидати на посаду мера Бердянська і брали участь у виборчій кампанії, сім зняли свої кандидатури, т.о. у виборчих бюлетенях, які були завезені на виборчі дільниці 13 березня, фігурує 23 кандидати", - повідомив голова тервиборчкому Анатолій ГЕРАСИМЕНКО.

Робота виборчих комісій розпочалася сьогодні о 7.00 і триватиме до 22.00. На даний момент якихось серйозних порушень не виявлено.

Як повідомляв УНІАН. Виборчий процес з виборів міського голови Бердянська розпочався 16 січня 2008 року. Необхідність даних виборів обумовлена достроковим припиненням повноважень міського голови Валерія БАРАНОВА, який став депутатом Верховної Ради ("Блок Литвина").