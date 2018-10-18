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"Вони просто здохнуть!": слова Путіна про росіян-мучеників викликали вибух реготу в залі (відео)

17:44, 18 жовтня 2018
Русский міръ
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Володимир Путін / REUTERS

Президент РФ Володимир Путін пообіцяв росіянам, що в разі ядерної війни вони потраплять в рай як мученики, а всі решта «здохнуть». Ці слова російського лідера викликали вибух реготу в залі.

Відповідне відео опублікували на YouTube.

«І коли ми переконуємося, а це все відбувається протягом кількох секунд, що атака йде на територію Росії, тільки після цього ми наносимо удар. Це відповідь зустрічна, тому що летить до нас, а назустріч полетить у бік агресії», - сказав Путін.

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«Агресор повинен знати, що відплата неминуча, що він буде знищений. А ми, жертви агресії, ми як мученики потрапимо в рай, а вони просто здохнуть, бо навіть покаятися не встигнуть», - видав Путін, після чого кокетливо опустив очі і помовчав.

На запису видно, що його слова викликали вибух реготу в залі.

Як повідомляв УНІАН, президент РФ Володимир Путін заявляє, що Росія не боїться ніяких конфліктів, тому що росіяни готові життя віддати за батьківщину».

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Теги: #Росія#Путін