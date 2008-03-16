Тимошенко оголошує ультиматум (доповнено)

БЮТ не братиме участі в роботі Верховної Ради доти, доки не буде ухвалено постанову про проведення дострокових виборів мера Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на прес-конференції.

«У вівторок наша дуже жорстка вимога – або постанова про дострокові вибори мера Києва і міськради, або наша команда участі в роботі не бере», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона нагадала, що в одному з пунктів коаліційної угоди демократичних сил говориться про необхідність ухвалення постанови Верховної Ради про термінове оголошення дострокових виборів мера Києва і міськради столиці.

«Дві демократичні команди домовилися про те, що це рішення буде ухвалене одним із перших. І я вірю в те, що наша демократична коаліція за жодних обставин не порушить свої зобов`язання перед киянами», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона повідомила, що БЮТ вніс до ВР проект постанови про проведення дострокових виборів мера Києва і міськради через 45 днів після ухвалення цієї постанови.

«І я зараз хотіла б повідомити, що наша команда в парламенті, яка представлена достатньо могутньою фракцією у 156 народних депутатів, у вівторок не приступить до роботи, доки не буде першим питанням поставлено постанову про дострокові вибори мера Києва і міськради міста Києва», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер БЮТ також зазначила, що оголошення дострокових виборів мера Києва і міськради є конституційною нормою, яка не вимагає «ніяких роз`яснень, ніяких додаткових дій».

«На сьогоднішній день є матеріали і документи, підготовлені робочою групою урядовою, яка працювала, яка передала всі матеріали у Верховну Раду і в спеціальну слідчу комісію. Я впевнена, що ця слідча комісія невідкладно розбереться з цими матеріалами, спробує зібрати додаткові матеріали – для цього багато часу не треба, і у вівторок ми будемо абсолютно готові, щоб проголосувати постанову про дострокові вибори мера Києва і міськради», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також повідомила, що вівторок стане «моментом істини» для всіх депутатів і буде видно, хто, яким чином ставиться до ухвалення цієї постанови.

Вона не виключила, що депутати «прикриватимуться будь-якими мотивами».

«Вони прикриватимуться або порушенням регламенту, або тим, що це, можливо, не на часі, або розповідатимуть, який мер Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ ефективний. Я думаю, що ми, починаючи з вівторка, весь цей цирк побачимо», - припускає лідер БЮТ.