Кива: СПУ закликає всі політсили об'єднатися задля скасування підвищення тарифів на газ

За словами політика, зараз іде геноцид українського народу, а газ за новими тарифами зможе оплатити тільки мільйонер.

Підвищення тарифів на газ для населення є необгрунтованим і вбивчим, тому ми маємо намір створити Всеукраїнську координаційну раду народного опору для захисту прав громадян, повідомив голова Соціалістичної партії України Ілля Кива.

Про це передає прес-служба СПУ на офіційному сайті.

«Підвищення тарифів на газ для населення є необгрунтованим і вбивчим! Тому керівництвом партії прийнято рішення про проведення екстреного засідання політради Соціалістичної партії України, на якому буде розглянуто питання про організацію безстрокової акції протесту. Ми закликаємо всі політичні сили об'єднатися і створити Всеукраїнську координаційну раду народного опору», – написав він на своїй Facebook-сторінці.

Він також повідомив, що закликає об'єднатися всіх, хто хоче врятувати країну, «незалежно від їх кольорів і прапорів».

«До нас надходять тисячі дзвінків на день від простих громадян з проханням стати на їх захист. Вони готові вийти на вулицю і боротися за свої права! І ми готові відстоювати права людей і будемо стояти на варті соціальних гарантій для народу України до кінця!», – підкреслив І.Кива.

За словами політика, зараз іде геноцид українського народу, а газ за новими тарифами зможе оплатити тільки мільйонер.

«Люди вже не розуміють, як вони переживуть цю зиму. Це смертний вирок для більшої частини населення нашої країни», – йдеться у зверненні голови СПУ.