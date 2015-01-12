Гройсман обіцяє скасування депутатської недоторканності найближчим часом

Про це він сказав на брифінгу після погоджувальної ради в понеділок, повідомляє Українська правда.

На думку Гройсмана, недоторканність для депутатів потрібно скасовувати поза рамками термінів розробки змін до Конституції, для того щоб пришвидшити процес.

"Ми найближчим часом маємо це зробити. Апарату Верховної Ради дано доручення, щоб ми максимально швидко розробили цей план для внесення у залу скасування депутатської недоторканності", – заявив він.

Читайте такожУ понеділок депутати обговорять скасування недоторканостіЯк відомо, підтримку скасування депутатської недоторканності перед виборами декларували представники практично всіх політичних сил.