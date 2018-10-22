Путін висунув нову версію "законності" анексії Севастополя

Крім того, російський президент у черговий раз назвав незаконною передачу Криму до складу Української РСР.

Президент Росії Володимир Путін оголосив, що окупований Севастополь «юридично завжди був у складі Росії».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на зустрічі з мером російської столиці Сергієм Собяніним.

«Я сказав, що Севастополь юридично завжди був у складі Росії. Він був містом центрального підпорядкування, і навіть при передачі - незаконної передачі - Криму зі складу РРФСР до складу Української РСР», - сказав Путін.

«Незаконної, тому що рішення було прийняте Президією Верховної Ради РСФСР, України, а потім затверджене Президією Верховної Ради СРСР. А згідно із законом потрібно було затверджувати Верховними Радами республік і Верховною Радою СРСР. Але навіть при цьому незаконному, по суті, процесі, про Севастополь просто забули, і він не передавався зі складу РРФСР до складу України. Так що формально і юридично він завжди був у складі Росії», - оголосив він.

На це Собянін зауважив, що «ми відчували це».

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«Ми з Севастополем міста-побратими і в усі часи, навіть коли Севастополь не був у складі Росії, завжди допомагали», - сказав він.

За його словами, намітили цілий ряд програм, пов'язаних з наданням Севастополю допомоги у благоустрої парків, скверів, дворів, вулиць, ремонту і модернізації об'єктів соцкультпобуту, шкіл, поліклінік, лікарень.

«Ці проекти маємо намір розпочати реалізовувати вже в наступному році. Проекти самі по собі невеликі, але, мені здається, дуже важливі для Севастополя, для городян, і важлива системність цього підходу, щоб це не був якийсь разовий захід, щоб це було планово протягом декількох років, щоб міська інфраструктура Севастополя з кожним роком ставало кращою», - сказав Собянін.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 роки після введення військ анексувала український Крим, організувавши «референдум» з його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і запровадили санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.