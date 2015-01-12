МВС готує документи для виходу України із системи розшуку СНД
Міністерство внутрішніх справ України готує документи для виходу з системи розшуку злочинців, яка функціонує в СНД.
Про це заявив глава відомства Арсен Аваков, коментуючи повідомлення правоохоронних органів РФ про те, що російська сторона не отримувала запитів про видачу Україні її колишніх високопосадовців, повідомили УНІАН у прес-службі МВС.
«В цих умовах МВС України готує документи про вихід в односторонньому порядку з такої порочної системи розшуку, під контролем російського «правосуддя», – зазначив Аваков.
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За словами глави МВС, всім країнам-членам СНД будуть направлені пропозиції про співпрацю в цій сфері на основі двосторонніх відносин.
Крім того, Аваков на своїй сторінці у Facebook додав, що на сьогоднішній день Росією ігноруються документи про розшук 24 осіб, що раніше обіймали високі посади в Україні.
"Федеральна казенна організація "ДІАЦ МВС Росії", послідовно ігноруючи всі запити України, не виставляла в систему розшуку в країнах СНД розшук Януковича і Ко. Тим самим порушуючи всі встановлені процедури», - підкреслив Аваков.