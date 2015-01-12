МВС готує документи для виходу України із системи розшуку СНД

Про це заявив глава відомства Арсен Аваков, коментуючи повідомлення правоохоронних органів РФ про те, що російська сторона не отримувала запитів про видачу Україні її колишніх високопосадовців, повідомили УНІАН у прес-службі МВС.

«В цих умовах МВС України готує документи про вихід в односторонньому порядку з такої порочної системи розшуку, під контролем російського «правосуддя», – зазначив Аваков.

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За словами глави МВС, всім країнам-членам СНД будуть направлені пропозиції про співпрацю в цій сфері на основі двосторонніх відносин.

Крім того, Аваков на своїй сторінці у Facebook додав, що на сьогоднішній день Росією ігноруються документи про розшук 24 осіб, що раніше обіймали високі посади в Україні.

"Федеральна казенна організація "ДІАЦ МВС Росії", послідовно ігноруючи всі запити України, не виставляла в систему розшуку в країнах СНД розшук Януковича і Ко. Тим самим порушуючи всі встановлені процедури», - підкреслив Аваков.