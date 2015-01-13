Гройсман: Децентралізацію будуть узаконювати восени

Про це Гройсман заявив на брифінгу в понеділок, пише Українська правда .

Він нагадав про ініціативу президента Петра Порошенка щодо створення конституційної комісії, яка "напрацює базовий текст змін до Конституції в частині децентралізації та прав територіальних громад, разом з експертним середовищем".

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Потім, за його словами, буде створено тимчасову спеціальну комісію ВР з цього питання, яка доопрацює текст і винесе його до сесійної зали.

"Найголовніше – це те що ми маємо до жовтня 2015 року повністю провести зміни, які стосуються децентралізації і місцевого самоврядування, тому що нові місцеві вибори мають відбутися вже на новій основі", - зазначив Гройсман.