Парубій пояснив важливість передачі Андріївської церкви у користування Константинополю

Він сподівається на отримання Українською церквою томосу ще до кінця року.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій пояснив вагомість рішення парламенту щодо Андріївської церкви.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у інтерв'ю каналу "Рада".

Говорячи про ухвалений цього тижня закон про користування Андріївською церквою, Парубій зазначив, що "той факт, що це рішення ухвалене Верховною Радою України, демонструє вагу цього рішення, він наголошує на символічності цього рішення".

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"Я вважаю, це справді було рішення історичне і важливе. Тому що воно демонструє, що Українська церква, яка отримала автокефалію, що вона сьогодні демонструє єдність зі Вселенським патріархом. І цей, власне, жест - відкриття його представництва і ставропігії в Україні, в Києві, - це важливий жест на зближення зі Вселенським патріархом і важливий жест відродження Помісної автокефальної Української церкви", - сказав спікер.

На питання, чи до кінця року Україна отримає томос, голова ВР зазначив, що сподівається на це.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня Верховна Рада України ухвалила закон "Про особливості користування Андріївською церквою Національного заповідника "Софія Київська" (№9208), внесений президентом України. Голова ВР Андрій Парубій підписав зазначений закон і направив на підпис президенту.

Законом встановлено, що Андріївська церква, яка є визначним об’єктом культурної спадщини, пам’яткою архітектури національного значення, як культова споруда, що перебуває у державній власності, передається в безоплатне постійне користування Вселенському патріархату для здійснення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній і процесій.