Бойовики висунули ультиматум бійцям АТО в донецькому аеропорту

Про це виданню ЛІГАБізнесІнформ повідомив один з бійців. Відступати, за його словами, "кіборги" не мають наміру.

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"Нас б'ють із двох боків танками з 400 м і артилерією. Підтримки нашої артилерії немає. До 17.00 бойовики дали час піти з нового терміналу. Якщо ми цього не зробимо, терористи нас тут просто знищать. Термінал повністю прострілюється. Але ми нікуди не підемо. Ми не збираємося відступати. Нас три дні знищують важким озброєнням. Тут вже нічого не залишилося. Ми чекаємо підтримку",- повідомив один з бійців.

Як повідомляв УНІАН, останнім часом ситуація в районі донецького аеропорту значно загострилась. Сьогодні з самого ранку бойовики з артилерії обстрілюють позиції "кіборгів". За словами українських військових, бойовики повністю зруйнували диспетчерську вежу аеропорту. "Візуально вежі теж немає. Дим в районі нового терміналу", - повідомляють свідки у соціальних мережах.