Нардеп Мусій побився у прямому ефірі, роздряпавши шию опоненту (відео)

Бійка сталась після словесної перепалки гостей програми в ефірі телеканалу під час обговорення роботи Мусія на посаді міністра охорони здоров'я України.

Позафракційний депутат Верховної Ради і екс-міністр охорони здоров'я Олег Мусій в прямому ефірі побився з головою громадської організації "Пацієнти України" Дмитром Шерембеєм.

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Бійка сталась після словесної перепалки гостей програми в ефірі телеканалу "Прямий" під час обговорення роботи Мусія на посаді міністра охорони здоров'я України.

Шерембей звинуватив Мусія в корупції. Після цього нардеп назвав свого опонента "класичним маніпулятором і брехуном".

У відповідь голова громадської організації виплеснув у Мусія склянку води, після чого зав'язалася бійка.

Відео: Телеканал Прямий

Внаслідок бійки Мусій роздряпав шию Шерембею. А сам Шерембей після сутички вибачився перед глядачами, однак додав, що не збирається мовчати й терпіти образи від Мусія.

Як повідомляв УНІАН, раніше народний депутат з групи Воля народу Сергій Шахов і член Радикальної партії Олега Ляшка Ігор Мосійчук побилися під час прямого ефіру на телеканалі "Прямий". Конфлікт між двома нардепами почався в ході ефіру і досяг апогею після того, як Шахов порекомендував Мосійчуку перестати ходити по гей-парадах.