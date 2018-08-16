"Ти хворий, ні це ти хворий": нардепи Мосійчук і Шахов побилися в прямому ефірі (відео)

Зупинити битву двох лютуючих народних обранців вдалося ведучій програми.

Народний депутат з групи Воля народу Сергій Шахов і член Радикальної партії Олега Ляшка Ігор Мосійчук побилися під час прямого ефіру на телеканалі "Прямий".

Конфлікт між двома нардепами почався в ході ефіру і досяг апогею після того, як Шахов порекомендував Мосійчуку перестати ходити по гей-парадах. "Так ось, по гей-парадах не ходіть!", - сказав Шахов.

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Після цих слів "радикал" підбіг до свого колеги і зажадав вибачиень заявивши, що ніколи не відвідував ці заходи. "Сергію, ти або вибачишся зараз, або отримаєш разом із Лещенком, розумієш. Я жодного разу не був на гей-параді. Вибачся, будь мужиком. Ти баба базарна, просто баба", - почав кричати Мосійчук.

Потім представники законодавчого органу обізвали один одного "хворими людьми", а Мосійчук звинуватив Шахова в тому, що той був "обнальщиком" у сина Януковича.

Після нетривалої суперечки на підвищених тонах Шахов зі словами "с*ка ти бл**ь, тварина" вдарив Мосійчука, поваливши його на підлогу. Піднявшись, Мосійчук вдарив Шахова тростиною.

Зупинити битву двох лютуючих народних обранців вдалося ведучій програми.

Відео: Телеканал Прямий

Нагадаємо, днями Ігор Мосійчук після ефіру на телеканалі NewsOne почав бурхливо з'ясовувати стосунки з депутатом від БПП Сергієм Лещенком. Конфлікт стався на тлі розмови про орієнтацію лідера "радикалів" Олега Ляшка.

Коли програма закінчилася, представник Радикальної партії зажадав, щоб Лещенко ніколи не говорив "про орієнтації". Політики обмінялися різкими фразами, почали штовхатися, Мосійчук вдарив Лещенко тростиною.