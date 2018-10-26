Нові робочі місця і всебічна підтримка малого та середнього підприємництва – аспекти, над якими постійно працює Миколаївська ОДА

Заступник голови ОДА провів третій у цьому році етап конкурсу для отримання часткової компенсації відсоткових ставок за кредитами підприємствами малого і середнього бізнесу.

Нові робочі місця для жителів області, всебічна підтримка малого та середнього підприємництва – аспекти, над якими постійно триває системна робота команди Миколаївської облдержадміністрації, очолюваної Олексієм Савченко.

Так, 25 жовтня, заступник голови ОДА провів третій у цьому році етап конкурсу для отримання часткової компенсації відсоткових ставок за кредитами підприємствами малого і середнього бізнесу.

«Зазначу, що програма набула дедалі більшої популярності серед підприємців - заявок на участь у третьому етапі виявилося більше, ніж наявних коштів. У випадку, якщо їх бракуватиме, будемо звертатися до депутатів обласної ради, аби спільно вирішити питання. Тим більше, що програма знаходить відгук у депутатського корпусу, який також турбується і розуміє цю проблематику, і завжди підтримує ідею розвитку малого і середнього бізнесу», - розповів Олександр Кушнір.

Учора участь у конкурсному відборі взяли 25 підприємців. 23 із них отримають компенсацію, і ними, до речі, створено близько 54 нових робочих місць. «Важливо, що за географією вони представляють мало не всю Миколаївщину. Сфери діяльності абсолютно різноманітні – поліграфічні послуги, фермерські господарства, роздрібна торгівля, аптечний бізнес і т.д.», - коментує заступник голови ОДА.

У першому етапі конкурсного відбору цього року взяли участь 8 підприємців, створено 16 робочих місць. У другому – 14 підприємців, створено 37 робочих місць. Загалом за 2017 рік та 9 місяців 2018 року вже отримали і отримують часткове відшкодування 50 представників МСБ, які створили близько 170 робочих місць, і їхній бізнес продовжує успішно розвиватися.

«Проект популяризується серед населення, маємо позитивні відгуки. Таким чином продовжуємо працювати над Проектом Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Миколаївській області на 2019-2020 роки, складовою якого є відшкодування відсоткових ставок за кредитами. Спільне бачення – і підприємців, і влади, і експертів – розширює наші спільні можливості. Не забуваємо, що найголовніша цінність, яка в нас є - це наші люди, разом працюємо на їх благо», - резюмував Олександр Кушнір.