Патріарх Філарет запевнив у відсутності непорозумінь між УПЦ КП та УАПЦ

Він висловив думку, що розбіжності, які є між деякими єпископами, буде залагоджено на соборі.

Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату, патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет запевняє, що між УПЦ КП та Українською автокефальною православною церквою непорозумінь немає.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції, відповідаючи на питання про заяву очільника УАПЦ митрополита Макарія щодо питання об'єднання, і що начебто між ними є певні непорозуміння в цьому питанні.

"Між Київським патріархатом і Українською автокефальною православною церквою непорозумінь нема. Тому що ми за автокефальну і вони за автокефальну", - сказав патріарх Філарет.

Водночас, він висловив думку, що розбіжності, які є між деякими єпископами, буде залагоджено на соборі.