Президентський піар і розруха: журналісти показали, що відбувається з урочисто відкритими Порошенком об'єктами (відео)

У січні 2017-го Порошенко урочисто відкрив фехтувальний зал на Миколаївщині. Через майже два роки зал досі повністю не готовий.

Президент України Петро Порошенко дуже любити урочисто відкривати різні об'єкти з перерізанням стрічки, нехай то школа чи лише дорожній знак.

Журналісти програми "Гроші" показали, що відбувається з порошенковскими об'єктами після від'їзду його кортежу.

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Так, наприклад, в січні 2017-го Порошенко урочисто відкрив фехтувальний зал на Миколаївщині. Через майже два роки зал досі повністю не готовий.

А ось з ремонтом покровської школи, який коштував обласному бюджету 70 мільйонів гривень, справи за рік стали ще гірші. Там всюди оббиті стіни, тріснуті дзеркала і розбита плитка.

Подробиці дивіться у сюжеті "Грошей".

Як повідомляв УНІАН, Порошенка урочисто відкрив Бескидський тунель у Карпатах.