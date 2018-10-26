Електронні вибори впевнено виграє Наливайченко

Політик – абсолютний переможець президентського рейтингу соцмереж.

Лідер Руху “Справедливість” Валентин Наливайченко посідає перше місце в народних праймеріз – електронному голосуванні загальнонаціонального проекту “Україна Славетна”.

Голосування відбувається в соцмережах. Два місяці поспіль люди обирають саме В. Наливайченка, – передає прес-служба політика.

“Праймеріз особливо часто використовуються в США. Попередні вибори популярні також у Великій Британії, Ізраїлі, Іспанії, з 2005 року — в Італії, з 2006 — у Франції. Ми робимо їх в Україні”, – наголосив координатор загальнонаціонального проекту “Україна Славетна” В. Зубанов.

Голосування стартувало 4 вересня і охопило всі регіони України. Рейтинг відбувався у три етапи: перший – 12 рейтингових політиків, другий – 6 півфіналістів, 3 – фінал – трійка найкращих.

Мета рейтингу: проаналізувати популярність учасників у соціальних мережах та надати можливість лідерам перевірити ефективність діяльності обласних партійних осередків.

“Рух “Справедливість” не фінансується олігархами і не бронює собі місць у замовних рейтингах. Ми довіряємо лише народним голосуванням і непідконтрольним соцмережам. Я вдячний українцям за голоси. Не підведу”, – зазначив Валентин Наливайченко.

Нагадаємо, коментуючи заяви Рабіновича і Поклонської, Наливайченко заявив, що «завдання Кремля затято виконують його біси».