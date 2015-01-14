Бойовики зазнали втрат у бою біля донецького аеропорту, взяті в полон два "кадировці" - ІС

Про це повідомляє керівник «Інформаційного спротиву» Дмитро Тимчук у Facebook.

За даними експерта, зросла кількість обстрілів і спроб штурму позицій українських військ.

Читайте такожОпубліковано відео обстрілу Донецького аеропортуПри цьому, найбільш складна ситуація спостерігається в районі аеропорту в Донецьку, Авдіївки, Горлівки, Дебальцевого, у смузі Миколаївка-Гранітне, на приморському напрямку, в районі Станиці Луганської.

"В ході бою в районі аеропорту в Донецьку одна зі штурмових груп російсько-терористичних військ потрапила під фланговий кинджальний вогонь підрозділів українських військ, зазнавши втрат", - написав Тимчук. Він також додав, що силовики захопили в полон двох "кадировців" - співробітників МВС Чечні.