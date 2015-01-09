Біля Станиці Луганської загинули двоє бійців Нацгвардії, ще 8 поранені

Про це повідомляє прес-служба Нацгвардії.

«Сьогодні, 9 січня, поблизу Станиці Луганської, в результаті бойового зіткнення загинуло двоє бійців Національної гвардії та вісім військовослужбовців отримали поранення різного ступеню тяжкості», - говориться в повідомленні.

Також повідомляється, що вживаються оперативні заходи щодо евакуації загиблих та надання медичної допомоги пораненим.

Командування Національної гвардії України висловлює глибокі співчуття сім’ям, рідним та близьким загиблих.

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Як повідомляв УНІАН з посиланням на прес-службу голови Луганської обласної державної адміністрації Геннадія Москаля, сьогодні, 9 січня, після обіду терористи відкрили вогонь по Станиці Луганській із артилерії та мінометів. Стріляли з берега Сіверського Донця, що контролюється так званою ЛНР. Кілька снарядів влучили в приміщення дитячої спортивної школи в центрі селища й серйозно пошкодили її.

Крім того, пошкоджені кільки приватних будинків. Ближні бої в Станиці із використанням автоматичної зброї та мінометів тривали станом на 14.30.