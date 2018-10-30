Угорщина змінила скандальну назву "уповноваженого по Закарпаттю"

Будапешт офіційно змінив посаду Грежі на "уповноваженого міністра, відповідального за розвиток співпраці Сабольч-Сатмар-Березької області та Закарпатської області, а також координацію програми розвитку дитячих навчальних закладів Карпатського регіону".

Угорщина переіменувала скандальну назву посади урядового уповноваженого по Закарпаттю, яка викликала жорсткий спротив України.

Відповідне рішення опубліковане в офіційному виданні Міністерства юстиції Угорщини у понеділок, 29 жовтня, передає "Європейська правда".

У понеділок Будапешт офіційно змінив посаду Грежі на "уповноваженого міністра, відповідального за розвиток співпраці Сабольч-Сатмар-Березької області та Закарпатської області, а також координацію програми розвитку дитячих навчальних закладів Карпатського регіону".

Тобто тепер у назві посади йдеться не про розвиток однієї області, а про співпрацю двох сусідніх прикордонних регіонів. Угорщина фактично повернула назву посади Грежі, яка існувала до весни поточного року, додавши до функцій уповноваженого роботу із ДНЗ Закарпаття.

Як повідомляв УНІАН, 15 жовтня Клімкін заявив про остаточну домовленість з Угорщиною щодо зміни назви "уповноваженого по Закарпаттю". За словами глави МЗС, результат домовленості треба очікувати найближчими днями.

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Раніше МЗС України висловило Угорщині рішучий протест у зв'язку з недружніми кроками Будапешта щодо офіційного Києва. До МЗС було викликано тимчасового повіреного у справах Угорщини в Україні Ласло Папа. Угорському дипломату було вручено ноту з вимогою надати офіційні роз'яснення у зв'язку з рішенням уряду Угорщини створити посаду "уповноваженого міністра, відповідального за розвиток Закарпатської області та програми розвитку дитячих садків Карпатського басейну".

Речниця МЗС України Мар'яна Беца заявила, що сам факт створення таких посад є прямим втручанням у внутрішні справи української держави, тому що до сфери такого уповноваженого віднесено частину суверенної території України.