Експерт розповів, як США впливають на політичне життя України

Політолог вважає, що Білий дім має досить невелику кількість важелів впливу на вибори в Україні.

Відомий політолог і експерт з питань міжнародної політики Олег Волошин дав прогноз щодо того, який вплив мають США на політичне життя України – у світлі майбутніх президентських виборів 2019-го.

Про це повідомляє «Главред».

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"Україна, безумовно, знаходиться під зовнішнім управлінням, що є результатом свідомого вибору української еліти. Не Вашингтон, а українські політики перетворили американське посольство в Києві на другу Адміністрацію президента, де вони кулуарно намагаються вирішувати спори, що виникають між ними. В умовах колосального падіння авторитету державної влади Вашингтон сприймається як відносно незалежний і потужний арбітр. За термінологією, що склалася в цих колах, він сприймається в ролі "розводящого", − сказав він.

Однак, на думку Волошина, питання і проблеми України у вкрай незначній мірі турбують нинішніх чиновників Білого дому.

"Але насправді в більшості випадків американці не хочуть грати таку роль. Адміністрація Трампа дуже мало займається питаннями України. Для неї наша держава - лише одна з фігур у великій грі з Росією. Ті, хто вважають, що нового президента України призначать в Білому домі, помиляються. Американці виходять з простої логіки − будь-який, хто займе кабінет на четвертому поверсі на Банковій, насамперед поїде до них домовлятися про підтримку і лояльність. Отже, Вашингтон може собі дозволити не допомагати нікому на виборах, знаючи, що будь-які українські політики або олігархи, які за ними стоять, нікуди від них не подінуться", − вважає експерт.

Крім того, Волошин вважає, що Білий дім має досить невелику кількість важелів впливу на вибори в Україні.

"Американці реально мало чим можуть допомогти будь-кому з кандидатів у президенти. Не в їх правилах давати гроші на виборчі кампанії, а агітація з Вашингтона може мати лише зворотний ефект. Замість цього вони запросто здатні нашкодити кому-небудь з українських олігархів і корумпованих політиків, заблокувавши їхні рахунки і створивши інші проблеми фінансового та кримінального характеру", − підсумував політолог.