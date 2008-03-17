Нємцов розказав про супер-аферу друзів Путіна з «РосУкрЕнерго»

Російська частина в «РосУкрЕнерго» виглядає так само непристойно, як і українська.

Про це в інтерв`ю власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі заявив один з лідерів Союзу правих сил Росії Борис НЄМЦОВ.

«Коли «РосУкрЕнерго» створювався, засновником був «Газпромбанк». Так от «Газпромбанк» Газпрому не належить, він належить друзям (Президента Росії – УНІАН) Володимира ПУТІНА братам Михайлу і Юрію КОВАЛЬЧУКАМ. «Газпромбанк» був на старті засновником, потім нічого не зробивши, продав свою частку «Газпрому», увага, за суму 2 млрд. 400 млн. євро. Гарна афера?», - сказав Б.НЄМЦОВ.

«Це супер-афера, тобто люди з повітря заробили 2,4 млрд. євро. Причому багато хто вважає, що «Газпромбанк» належить «Газпрому» – це неправда», - додав він.

Б.НЄМЦОВ зазначив, що досі шкодує, що не обнародував цю інформацію в своїй книжці «Путин. Итоги», яка була представлена 7 лютого 2008 року.

Як повідомляв УНІАН, «РосУкрЕнерго» - компанія, зареєстрована в Швейцарії, 50% акцій якої належить «Газпрому», інші 50% - українським бізнесменам Дмитру ФІРТАШУ (45%) та Івану ФУРСІНУ (5%). «РосУкрЕнерго» з 2006 року є монопольним постачальником середньоазіатського газу в Україну.