Турчинов не виключає повномасштабної війни

Як передає кореспондент УНІАН, про це Турчинов сказав під час виступу в парламенті.

“Наразі триває злагодження батальйонних тактичних груп, особовий склад яких отримав досвід бойових дій у ході регулярних ротацій на території нашої країни”, - сказав Турчинов.

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За цих умов, вважає він, можливі два основних сценарії.

“Перший — це відновлення ворогом широкомасштабних військових дій і наступ за активної участі збройних сил Російської федерації, наслідком чого може стати повномасштабна континентальна війна”, - сказав він.

Другий сценарій, зазначив він, передбачає спроби Кремля не допустити стабілізації ситуації в Україні, активізації терористичної діяльності, перетворення протистояння у довготривалий збройний конфлікт з виснаженням економічного, воєнного, морально-психологічного потенціалу України та створенням передумов для реалізації їхньої мети — знищення державності і незалежності України.

Також, за словами Турчинова, вздовж східної частини українсько-російського кордону в повній бойовій готовності знаходиться близько 52 тисяч російських військ із значним наступальним потенціалом.

Турчинов зазначив, що вони мають понад 300 танків, понад 1800 бойових броньованих машин, понад 750 артилерійських систем і систем залпового вогню, до 360 бойових літаків і ударних вертольотів.