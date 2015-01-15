Підозри в тероризмі і шпигунстві пред'явлені 41 громадянину РФ
12:24, 15 січня 2015Політика
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Служба безпеки України (СБУ) повідомила про підозру в тероризмі і шпигунстві 41 громадянину Російської Федерації.
Підозри в тероризмі і шпигунстві пред'явлені 41 громадянину РФ / Фото УНІАН
Про це на сторінці в соцмережі написав радник голови СБУ Маркіян Лубківський.
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«Про підозру в здійсненні терористичної діяльності і шпигунстві було повідомлено 41 громадянину Російської Федерації. У кількох випадках справу було доведено до суду»,- написав він.
Зокрема, 13 січня Слов'янським міським районним судом громадянин РФ К., який є учасником «ДНР», був визнаний винним і засуджений до позбавлення волі строком на 8 років.
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