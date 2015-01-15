У Сеймі Литви закликали звільнити Савченко

Про це написав міністр закордонних справ України Павло Клімкін в Твіттер.

«Комітет Сейму Литви ухвалив заяву щодо Надії Савченко. Заклик дуже простий: #FreeSavchenko Щиро вдячні литовським друзям за підтримку!», - написав Клімкін.

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Як повідомляв УНІАН, Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли до Росії, де обвинуватили в причетності до загибелі російських журналістів.

27 жовтня 2014 р. Басманний суд Москви продовжив термін утримання Савченко під вартою до 13 лютого 2015 року. 22 грудня Московський міський суд відхилив апеляційну скаргу захисту Савченко, і залишив її під вартою. Її утримують у московському СІЗО.

15 грудня Савченко оголосила голодовку.

26 жовтня на позачергових парламентських виборах Савченко було вибрано народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада закликала міжнародні організації і міжпарламентські асамблеї сприяти звільненню Савченко і делегувала її до ПАРЄ.