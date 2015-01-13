Україна просить ПАРЄ ухвалити резолюцію про звільнення Савченка та Сенцова

Верховна Рада України ухвалила постанову «Про Звернення Верховної Ради України до Парламентської Асамблеї Ради Європи щодо звільнення протиправно утримуваної під вартою в Російській Федерації народного депутата України восьмого скликання, члена Постійної делегації Верховної Ради України в Парламентській Асамблеї Ради Європи Надії Вікторівни Савченко» (реєстраційний номер 1701).

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Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 306 із 341 народного депутата, зареєстрованого в сесійній залі.

ВР України розраховує на міжнародну солідарність та підтримку. Парламент України звернувся до ПАРЄ із закликом ухвалити на найближчій сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи, яка відбудеться 26-30 січня 2015 року, резолюцію із закликом до звільнення Надії Савченко, а також звільнення Олега Сенцова та інших громадян України, які всупереч їх волі протиправно утримуються на території Російської Федерації.

В зверненні зазначається, що 26 жовтня 2014 року на позачергових виборах до Верховної Ради України Савченко було обрано народним депутатом України за списками політичної партії “ВО “Батьківщина”. 27 листопада 2014 року Надія Вікторівна Савченко набула повноважень народного депутата України VIII скликання. Згідно з постановою Верховної Ради України від 25 грудня 2014 року № 45-VIII народного депутата України восьмого скликання Савченко конституційною більшістю голосів обрано членом Постійної делегації Верховної Ради України в ПАРЄ.

В зверненні підкреслено, що «вперше за історію незалежної Української держави обраний до Верховної Ради України народний депутат України не має можливості представляти народ України у сесійний залі українського парламенту, Парламентській Асамблеї Ради Європи, оскільки утримується під вартою на території іншої держави за безпідставними обвинуваченнями та з очевидним порушенням міжнародних стандартів захисту прав і свобод людини».

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ВР зазначає, що вже зверталася до Державної думи Федеральних зборів РФ та президента Російської Федерації, а також міжнародних організацій та міжпарламентських асамблей щодо звільнення народного депутата України VIII скликання Савченко.

В зверненні сказано, що 15 грудня 2014 р. Савченко оголосила голодування через протиправне утримання під вартою та ненадання їй медичної допомоги, що, зокрема, є порушенням статті третьої Європейської конвенції про захист прав і основоположних свобод людини. З кожним днем стан її здоров’я погіршується, що становить реальну небезпеку для її життя.