Турчинов: на озброєнні у російсько-терористичних військ на Донбасі стоять 542 танки та 4 "Точки-У"

На озброєнні у російсько-терористичних військ на Донбасі є 542 танки та 4 "Точки-У".

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час виступу в парламенті повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов.

Він зазначив, що вони мають на озброєнні 542 одиниць танків, 990 бойових броньованих машин, 694 артилерійських систем, у тому числі 4 одиниці реактивних комплексів "Точка-У" і до 57 одиниць зенітно-ракетних комплексів.

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Також він наголосив, що на окупованій частині Донбасу розгорнуто військове угруповання - понад 36 тисяч осіб, серед яких 8,5 тисячі — військовослужбовців регулярних військ Російської федерації.

Як повідомляв УНІАН, секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що не виключає можливості початку повномасштабної війни. Згідно інформації РНБО, вздовж східної частини українсько-російського кордону в повній бойовій готовності також знаходиться близько 52 тисяч російських військових зі значним наступальним потенціалом. Турчинов підкреслив, що вони мають понад 300 танків, понад 1800 бойових броньованих машин, понад 750 артилерійських систем та систем залпового вогню, до 360 бойових літаків і ударних вертольотів.

У свою чергу, координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук зазначив, що в зоні АТО триває перегрупування російсько-терористичних військ. В ході перегрупування супротивник намагається створити ударні групи на нових ділянках, готуючись до продовження активних дій.