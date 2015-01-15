Турчинов закликає ухвалити закон, який встановить вік призову строковиків від 20 до 27 років

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов закликав депутатів ухвалити закон, яким вік призову на строкову військову службу становитиме від 20 до 27 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Турчинов сказав під час виступу в парламенті.

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Він зазначив, що законопроектом №1525, який стосується, зокрема, удосконалення порядку проходження військової служби, йдеться про те, що “ми спеціально збільшуємо, коли ми говоримо про строкову службу, ми збільшуємо вік молодих людей до 20, з яких починається призов, і до 27, яким строкова служба завершується”.

“Такі зміни нам треба внести до відповідного законодавства”, - сказав Турчинов.

Секретар РНБО закликав депутатів підтримати цей закон, а також законопроект №1762, який стосується посилення військової дисципліни.