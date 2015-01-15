РНБО: На кордоні з Україною розміщено близько 52 тисяч російських військових

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час виступу в парламенті повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов.

Читайте такожПорошенко ввів у дію рішення РНБО щодо мобілізаціїЗа словами секретаря РНБО, вони мають понад 300 танків, понад 1800 бойових броньованих машин, понад 750 артилерійських систем та систем залпового вогню, до 360 бойових літаків та ударних вертольотів.

Раніше повідомлялось, що Росія планує відправити до України черговий "гумконвой" наприкінці цього місяця.