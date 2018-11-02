Посол Угорщини завершив свою роботу в Україні

В МЗС України зазначили, що угорський дипломат "намагався шукати компроміси" незважаючи на "турбулентності" в українсько-угорських відносинах.

Посол Угорщини в Україні Ерно Кешкень завершив свою дипломатичну роботу в Україні.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар у мікроблозі Twitter.

"Завершив свою каденцію посол Угорщини в Україні Ерно Кешкень", - зазначив Боднар і розмістив фотографію з зустрічі з угорським дипломатом.

"Незважаючи на останні турбулентності у двосторонніх відносинах, пан посол професійно виконував свої обов'язки і намагався шукати компроміси", - зауважив заступник глави МЗС.

Він побажав Кешкеню "доброї дороги і успіхів на Батьківщині".

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Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що проблеми у питанні призначення нового посла Угорщини в Україні немає. За його словами, найближчим часом буде погоджено видачу агреману для нового угорського посла в Україні.

Своєю чергою державний міністр з питань комунікацій Угорщини Тамаш Менцер сказав, що угорський уряд розцінює як «недружній крок» затягування погодження кандидатури на посаду нового посла Угорщини в Україні, що відбувається «впродовж багатьох місяців».

Відносини України та Угорщини погіршилися після прийняття українським парламентом нового закону про освіту у 2017 році.

Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО, заявляючи про нібито порушення прав угорців, які живуть в Україні, через положення закону про освіту, яким визначено, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова.

Зокрема, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вимагав від України внести зміни до закону про освіту та відкласти його реалізацію до 2023 року, інакше Будапешт блокуватиме важливі для України зустрічі на рівні Європейського Союзу та НАТО.