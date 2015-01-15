Кубів призначений представником президента у Верховній Раді

Про це йдеться в повідомленні прес-служби президента. «Призначити Кубіва Степана Івановича представником президента України у Верховній Раді України (за згодою)»,- йдеться в указі.

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Іншим указом Петро Порошенко звільнив свого попереднього представника в парламенті Руслана Князевича.

Нагадаємо, Степан Кубів очолював Національний банк з лютого по червень 2014 року.