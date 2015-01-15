Зустріч у "нормандському форматі" в Астані планують провести наприкінці січня

Зустріч президентів України, Франції й Росії, а також канцлера Німеччини може відбутися в Астані наприкінці січня.

Про це за результатами телефонної розмови президента України Петра Порошенка з президентом Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим повідомляє офіційний сайт Назарбаєва.

«У ході розмови відзначалося, що зустріч лідерів України, Росії, Німеччини і Франції в Астані передбачається провести наприкінці січня», - йдеться в повідомленні.

Глави держав обговорили поточну ситуацію в Україні, а також питання двосторонньої співпраці.

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Порошенко підтвердив свою прихильність проведенню зустрічі на найвищому рівні в Астані. Він також повідомив, що найближчим часом відбудуться зустрічі глав міністерств закордонних справ «нормандської четвірки» і контактної групи з питань кризи в східній Україні, де вироблятиметься проект документа для обговорення в казахстанській столиці.

Телефонна розмова відбулася з ініціативи української сторони.

Як повідомляв УНІАН, 15 січня в Астані планувалася зустріч президента України Порошенка, президента Франції Франсуа Олланда, канцлера ФРН Ангели Меркель і президента РФ Володимира Путіна, на якій передбачалося обговорити питання врегулювання конфлікту на Донбасі. Зустріч було перенесено.

Міністри закордонних справ України, Німеччини, Франції й РФ після останньої своєї зустрічі в Берліні 12 січня в спільній заяві зазначили, що зустріч в Астане можлива лише після повного виконання Мінських домовленостей.