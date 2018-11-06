В Раді заслухають керівників силовиків із інформацією про розслідування нападів на активістів

Таке рішення підтримали 222 народних депутата.

До Верховної Ради на 12.30 запрошено керівників Національної поліції, Генеральної прокуратури та Служби безпеки для заслуховування інформації про розслідування нападів на громадських активістів.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 222 (за необхідного мінімуму 150 — УНІАН) народних депутатів України.

Голова ВРУ Андрій Парубій зазначив, що необхідно запросити керівників силових відомств.

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«У зв’язку з трагічною смертю Катерини Гандзюк та необхідністю ретельного розслідування цього злочину за ініціативою голів фракцій є пропозиція запросити на пленарне засідання ВРУ сьогодні керівників правоохоронних органів та заслухати інформацію щодо стану розслідування нападів на громадських активістів — пропонується керівництву Нацполіції, ГПУ та СБУ», - зазначив Парубій.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня в Херсоні невідомий вилив сірчану кислоту в обличчя керуючої справами Херсонської міськради Гандзюк. Інцидент стався біля під'їзду її будинку. Жінку з хімічним опіком понад 30% тіла госпіталізували. Гандзюк перебувала на лікуванні в Київському міському опіковому центрі.

Поліція кваліфікувала напад на чиновницю як замах на вбивство, вчинений з особливою жорстокістю. За підозрою в участі або співучасті в замаху на вбивство Гандзюк були затримані шестеро осіб. У серпні з-під варти звільнили одного з підозрюваних Миколу Новікова в зв'язку з відсутністю в його діях складу злочину. Під домашній арешт були відправлені троє підозрюваних в нападі - В'ячеслав Вишневський, Володимир Васянович і Віктор Горбунов. Ймовірний організатор замаху Сергій Торбін перебуває під вартою, останній раз строк тримання йому продовжили до 3 грудня. Також під арештом перебуває Микита Грабчук.

4 листопада Катерина Гандзюк померла. Президент України Петро Порошенко закликав правоохоронців зробити все можливе для покарання винних у смерті активістки. Поліція перекваліфікувала кримінальне провадження, за яким розслідується напад на активістку, на статтю «Закінчене вбивство». Глава Національної поліції України Сергій Князєв повідомив, що у справі зібрано всю доказову база, найближчим часом матеріали скерують до суду. Перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін запевнив, що замовник злочину буде встановлений та затриманий.

5 листопада у прес-службі Міністерства внутрішніх справ повідомили, що поліція передала справу щодо виконавців нападу на Гандзюк до СБУ, яка займається розслідуванням щодо встановлення замовників злочину. Однак у Генпрокуратурі заявили, що справа ще не надійшла до СБУ.

Прощання з Катериною Гандзюк відбудеться в Херсоні в середу, 7 листопада, о 14.00.