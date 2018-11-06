НАЗК запідозрило депутата Богуслаєва в корупції

Депутат несвоєчасно повідомив НАЗК про придбання майна на суму, що перевищує 50 прожиткових мінімумів.

До Національного агентства з питань запобігання корупції запросили народного депутата України, члена депутатської групи «Воля народу» В’ячеслава Богуслаєва для надання пояснень щодо несвоєчасного подання відомостей про придбання майна.

Про це повідомляється на сайті антикорупційного відомства.

«До НАЗК для забезпечення реалізації прав особи, яка притягується до адміністративної відповідальності та має право подати пояснення і зауваження до змісту протоколу, запрошено народного депутата України В’ячеслава Богуслаєва», - йдеться в повідомленні.

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Народний депутат повинен прийти до Нацагентства 8 листопада о 10:00.

НАЗК встановило, що, перебуваючи у статусі народного депутата України, Богуслаєв несвоєчасно повідомив НАЗК про суттєві зміни в майновому стані, в зв’язку з придбанням будівлі з побутовими та господарськими спорудами, а також рухомого майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів.

«Таким чином, дії В’ячеслава Богуслаєва підпадають під ознаки правопорушення, пов'язаного з корупцією, відповідальність за яке передбачено частиною другою статті 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення», - додають в НАЗК.

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У відомстві нагадують, що неявка посадової особи не є перешкодою для здійснення подальших можливих заходів відповідно до вимог законодавства України про адміністративні правопорушення.