У Путіна визнали вплив на ватажків "ДНР" і "ЛНР"

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков стверджує, що так звані «вибори» ватажків «ДНР» і «ЛНР» й так званих «депутатів парламентів» не суперечать Мінським угодам.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив про «надзвичайну важливість» того, хто очолить окупаційні адміністрації тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей після так званих «виборів» 11 листопада.

Про це він сказав журналістам, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, чи відповідають так звані «вибори» на окупованому Донбасі «Мінську-2» з точки зору Кремля.

«Скажімо так - вони не йдуть урозріз з Мінськими угодами, принаймні. Там про це нічого не йдеться», - зазначив прес-секретар.

На зауваження кореспондента УНІАН, що цими документами передбачено проведення виборів на Донбасі за українськими законами, Пєсков сказав, що необхідно читати попередні пункти «Мінська-2».

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«Якщо прочитаєте попередні пункти, то побачите, що там багато всього, що мало б бути зроблено українською стороною, та не було виконано», - зазначив він.

За словами Пєскова, говорити з боку України про суперечність цих «виборів» Мінським угодами «не цілком коректно, і не думаю, що це можливо, тому що та плачевна ситуація з реалізацією «Мінського пакету» саме і спровокована небажанням Києва виконувати ці домовленості» .

Він заявив, що неодноразові терористичні акти, які «мали місце в республіках Донбасу стосовно тих, хто зараз керує республіками, ускладнили ситуацію».

Відповідаючи на запитання, чи визнає Кремль ці «вибори», Пєсков запропонував дочекатися закінчення голосування.

«Давайте, «вибори» відбудуться, потім будемо говорити», - сказав він.

При цьому Пєсков зазначив, що після «виборів» «так чи інакше будуть зміни» на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

«Безумовно, Москва має вплив на керівництво цих республік, але він не безмежний, тому особистість того, хто стане на чолі керівництва, надзвичайно важлива», - додав Пєсков

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей призначені так звані «позачергові вибори голів «ДНР» і «ЛНР» і так званих «депутатів парламентів».

У ЄС і США заявили, що призначення виборів у так званих «ЛНР» і «ДНР» є порушенням Мінських домовленостей.