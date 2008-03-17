Тепер у Тимошенко подумають, як не допустити монополії ”доньки” Газпрому

Згідно з підписаною 12 березня угодл. між НАК "Нафтогаз" і ВАТ «Газпром», весь газ, який реалізовуватиме дочірня або афільована компанія «Газпрому» українським промисловим споживачам, поставлятиметься через НАК «Нафтогаз України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова НАК «Нафтогаз України" Олег ДУБИНА в ході парламентських слухань на тему «Енергетична безпека України: стан і перспективи забезпечення природним газом» сьогодні в Києві.

«Весь газ, який заходить в Україну, оформлятиметься на НАК «Нафтогаз України», і вже НАК реалізовуватиме його цій компанії», - зазначив він.

О.ДУБИНА додав, що дочірня компанія "Газпрому" поставлятиме українським промспоживачам близько 7,5 млрд. куб. м газу.

У свою чергу, міністр палива та енергетики Юрій ПРОДАН наголосив на необхідності “не допустити монопольного впливу цієї компанії (дочірньої компанії «Газпрому» – УНІАН)».

Як повідомляв УНІАН, 12 березня «Газпром» і «Нафтогаз України» підписали Угоду про розвиток відносин у газовій сфері. Відповідно до Угоди, з 1 квітня 2008 року дочірня або афільована компанія ВАТ «Газпром» щорічно здійснюватиме прямі постачання газу промисловим споживачам України в обсязі не менш як 7,5 млрд. куб. м.