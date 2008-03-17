Тепер у Тимошенко подумають, як не допустити монополії ”доньки” Газпрому
Дубина розкрив газову схему
|Олег Дубина
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова НАК «Нафтогаз України" Олег ДУБИНА в ході парламентських слухань на тему «Енергетична безпека України: стан і перспективи забезпечення природним газом» сьогодні в Києві.
«Весь газ, який заходить в Україну, оформлятиметься на НАК «Нафтогаз України», і вже НАК реалізовуватиме його цій компанії», - зазначив він.
О.ДУБИНА додав, що дочірня компанія "Газпрому" поставлятиме українським промспоживачам близько 7,5 млрд. куб. м газу.
У свою чергу, міністр палива та енергетики Юрій ПРОДАН наголосив на необхідності “не допустити монопольного впливу цієї компанії (дочірньої компанії «Газпрому» – УНІАН)».
Як повідомляв УНІАН, 12 березня «Газпром» і «Нафтогаз України» підписали Угоду про розвиток відносин у газовій сфері. Відповідно до Угоди, з 1 квітня 2008 року дочірня або афільована компанія ВАТ «Газпром» щорічно здійснюватиме прямі постачання газу промисловим споживачам України в обсязі не менш як 7,5 млрд. куб. м.